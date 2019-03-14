Трамп высказался о крушении Boeing в Эфиопии

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на быстрое выяснение причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он рассчитывает на то, что приостановка полетов Boeing 737 MAX продлится недолго.

Он также добавил, что Boeing заинтересован в быстром решении проблемы.

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Трамп выразил надежду, что специалистам удастся найти причину аварии.

Ранее сообщалось, что ООН запретила своим сотрудникам покупать билеты на Boeing 737 Max.