В ООН обвинили Киев в давлении на УПЦ

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Управлением верховного комиссара ООН по правам человека заявило об ухудшении положения УПЦ на Украине после создания «новой церкви». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ООН зарегистрировали десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священников УПЦ.

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Как отмечается, в управлении считают, что правительство Украины оказывает давление на духовенство УПЦ.

При этом в ООН призвали Киев немедленно принять меры по защите основных свобод граждан.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что руководство организации должно предпринять конкретные действия в ситуации с притеснениями УПЦ.