В ООН обвинили Киев в давлении на УПЦ
Управлением верховного комиссара ООН по правам человека заявило об ухудшении положения УПЦ на Украине после создания «новой церкви». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в ООН зарегистрировали десять случаев угроз и актов запугивания в отношении священников УПЦ.
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Как отмечается, в управлении считают, что правительство Украины оказывает давление на духовенство УПЦ.
При этом в ООН призвали Киев немедленно принять меры по защите основных свобод граждан.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что руководство организации должно предпринять конкретные действия в ситуации с притеснениями УПЦ.