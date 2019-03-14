Стали известны новые факты о найденном мертвым охраннике Порошенко
Стало известно, что имя, найденного мертвым сотрудника администрации украинского президента Петра Порошенко, Александр Бухтатый. Об этом сообщает ТСН.
По данным телеканала, погибший занимал должность главного консультанта. Также в его удостоверении указывается, что он работал в департаменте информационной политики ведомства.
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Как отмечается, полиция пока не подтверждает эти данные.
На настоящий момент тело мужчины отправлено на экспертизу, а следователи изучают видео с близлежащих камер наблюдения.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли мертвым охранника Порошенко.