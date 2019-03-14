Пьяная москвичка укусила полицейского и вылила на него ртуть

На западе Москвы местная жительница в состоянии опьянения напала на полицейского при задержании, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в квартире, куда полицейские прибыли после сообщения о семейном конфликте.

«Нетрезвая 41-летняя жительница столицы повела себя неадекватно. Она попыталась укусить участкового уполномоченного полиции за кисть, после чего взяла ртутный градусник, разбила его и вылила содержимое на полицейского. Затем гражданка стала размахивать разбитым градусником и оказывать сопротивление сотрудникам МВД вплоть до своего задержания», — сказал источник.

В МВД возбудили против женщины уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.