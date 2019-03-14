Москвичей предупредили о бурном таянии снега

Синоптики предупредили москвичей о бурном таянии снега в предстоящие выходные, передает агентство «Москва».

Сообщается, что в воскресенье температура воздуха в Москве превысит норму на четыре градуса и будет соответствовать апрельской погоде.

«Если в пятницу и субботу среднесуточное значение температуры воздуха ожидается на два-три градуса выше нормы, то уже в воскресенье она превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату, это время бурного таяния снега», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центр России скоро придет тепло.