Москвичей предупредили об опасном ветре

В российском Гидрометцентре проинформировали о повышении уровня погодной опасности в пятницу, 15 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, предупреждение связано с ветром.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в заявлении.

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Согласно прогностической карте, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Костромской области, в остальной части ЦФО погодные условия не будут отклоняться от нормы.

Ранее сообщалось, что более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.