Число зараженных гепатитом детей в Приамурье выросло до 100
Число заразившихся гепатитом С детей в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы составляет более 100, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Следственном комитете сообщили, что дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Губернатор области Василий Орлов в свою очередь заявил, что проблема заражения онкобольных детей гепатитом С в регионе появилась давно.
«Если вернуться к истории этой проблемы, она началась не вчера и не сегодня, не год назад. Эта проблема, которая систематически преследует детей, связанных с этим онкологическим заболеванием. Там, где многократные операции переливания крови, эта проблема постоянно возникает», — сказал он.
Он подчеркнул, что проблема решается, «составлены индивидуальные маршруты лечения по каждому ребенку».