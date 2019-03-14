Суд обязал омича убраться в квартире

Ленинский районный суд Омска обязал местного жителя убраться в захламленной квартире, передает РИА «Новости».

Сообщается, что квартира находится в антисанитарном состоянии.

В суде пояснили, что соседи обратились в администрацию округа с требованием заставить хозяина квартиры привести свое жилье в порядок.

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Прибывшие специалисты обнаружили в квартире кучи мусора, кроме того, в помещении не было дверей и раковин на кухне и в ванной. Из квартиры доносился неприятный запах.

«На собственника квартиры возложена обязанность в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние, пригодное для проживания, а именно: убрать мусор из жилого помещения, произвести дезинсекцию, дератизацию жилого помещения», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям.