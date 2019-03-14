Топливо разлилось на месте крушения судна у берегов Франции

Французская морская префектура зоны Атлантики сообщила вечером 13 февраля, что в океане у берегов Франции, где затонуло грузовое судно Grande America, обнаружено пятно топлива, передает ТАСС со ссылкой на заявление морской префектуры.

Сообщается, что разлив топлива был обнаружен в ходе полета патрульного самолета ВМС Франции во второй половине дня 13 февраля.

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По имеющимся данным, пятно нефтепродуктов имеет длину около 10 км при ширине примерно в 1 км.

Grande America затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель.

В прошлом году в Астраханской области танкер с топливом из Туркмении сел на мель.