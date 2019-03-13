Российский лыжник погиб на курорте во Франции

Лыжник из России погиб после падения с высоты около 300 метров во Франции. Об этом сообщает Ledauphine.

Как отмечается, 36-летний мужчина скончался на горнолыжном курорте Ля-Грав в провинции Верхние Альпы. Об инциденте сообщил гид, который обнаружил лыжи погибшего.

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Французская полиция проводит расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства этого происшествия.

Уточняется, что погибший был частым посетителем курорта Ля-Грав.

Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб в ДТП в Литве.