Российский лыжник погиб на курорте во Франции
Лыжник из России погиб после падения с высоты около 300 метров во Франции. Об этом сообщает Ledauphine.
Как отмечается, 36-летний мужчина скончался на горнолыжном курорте Ля-Грав в провинции Верхние Альпы. Об инциденте сообщил гид, который обнаружил лыжи погибшего.
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Французская полиция проводит расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства этого происшествия.
Уточняется, что погибший был частым посетителем курорта Ля-Грав.
Ранее сообщалось, что российский лыжник погиб в ДТП в Литве.