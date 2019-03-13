В Кремле рассказали о личном вкладе Путина в строительство главного храма ВС России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин пожертвовал из личных средств сумму для изготовления иконы главного храма Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, глава государства принимал участие в церемонии закладки камня сооружения и не остался равнодушным.

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«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление…. Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать», — сказал Песков.

Он не уточнил размер пожертвования.

Ранее сообщалось, что Путин посетил освящение закладного камня храма ВС России.