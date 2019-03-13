В аэропорту Москвы самолет крылом зацепил фонарь

Представитель экстренных служб проинформировал, что в столичном аэропорту Шереметьево грузовое воздушное судно Boeing 747 задело краем крыла мачту освещения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произошло, когда самолет при помощи тягача перемещали на стоянку.

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«В течение 15 минут поврежденная деталь была заменена», — подчеркнул источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолет выкатился за пределы ВПП на аэродроме Чукотки.