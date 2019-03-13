NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, Ньюсон намерен закрыть камеру для смертных казней в калифорнийской тюрьме на мысе Сан-Квентин.
Как отмечается, этот шаг имеет по большей части символическое значение, так как в штате не было смертных казней с 2006 года.
Реклама
При этом смертные приговоры в Калифорнии не приводят в исполнение в связи с продолжающимися судебными разбирательствами.
Ранее сообщалось, что в США казнят преступника за убийство 30-летней давности.