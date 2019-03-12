«Пьет из чашки»: власти о социальных навыках девочки-маугли

Девочка-маугли, найденная в квартире в Москве, обладает социальными навыками, передает РИА «Новости» заявление пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Уточняется, что она аккуратно ест, что-то уронив, поднимает и кладет обратно на стол; пользуется ложкой, пьет из чашки, вставляет трубочку в пакет с детским соком, умеет рисовать, используя карандаши и фломастеры; играет с куклами и проявляет интерес к книгам.

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» Немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт, смеется», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что на теле девочки не обнаружили следов побоев.

Ранее мать московской девочки-маугли прокомментировала свой арест.