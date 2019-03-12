Кровля дома обрушилась из-за снега в Саратове

Кровля двухэтажного здания XIX века в центре Саратова частично обрушилась под тяжестью снега, передает РИА «Новости».

Уточняется, что обрушение произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании 1860 года постройки.

«Данное здание является выявленным объектом культурного наследия «Здание гимназии Горенбург-Островской, 1860-е годы с пристройкой 1909 года». Объект представляет собой комплекс двухэтажных различных по стилю и дате постройки зданий, объединенных в один протяженный объем», — рассказали в областном управлении по охране культурного наследия.

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При обрушении никто не пострадал.

Ранее под Петербургом обрушилось здание на турбазе.