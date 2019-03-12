Макет гранаты нашли у иностранки в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево у иностранки нашли макет гранаты, передает РИА «Новости».

«У гражданки иностранного государства при прохождении входного контроля в сумке был обнаружен макет гранаты, соответствующие документы у нее были с собой», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД.

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Отмечается, что после проверки опасности выявлено не было, и женщина улетела в Израиль.

Ранее, в Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США была выявлена мина со взрывателем и без взрывчатого вещества.