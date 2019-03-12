В Подмосковье вызволили из квартиры брошенную матерью девочку

Полицейские в Московской области вскрыли квартиру, в которой плакал ребенок, передает РИА «Новости».

Стало известно, что шестилетняя девочка была одна с вечера понедельника, 11 марта.

«Сегодня в первый отдел полиции межмуниципального управления МВД России «Раменское» поступило сообщение о том, что в одной из квартир плачет ребенок. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции вскрыли дверь, в помещении была обнаружена девочка 2013 года рождения», — сообщили в полиции.

Реклама

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мать ребенка.

Ранее полиция задержала 47-летнюю мать московской девочки-маугли, брошенной в квартире. Сообщалось, что девочка крайне истощена, есть признаки анорексии. По словам медиков, у ребенка сглажены навыки жевания и глотания. У девочки нет социальных навыков.