Перцовый баллончик распылили в школе в Благовещенске
В благовещенской школе №4 неизвестные распылили перцовый баллончик, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России.
В отделе МВД отметили, что по факту инцидента в настоящее время ведется проверка.
Местные СМИ уточнили, что после распыления баллончика школа была на некоторое время эвакуирована, так как дети «кашляли и задыхались».
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О пострадавших в результате инцидента информации нет.
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