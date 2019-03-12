Перцовый баллончик распылили в школе в Благовещенске

В благовещенской школе №4 неизвестные распылили перцовый баллончик, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на межмуниципальный отдел МВД России.

В отделе МВД отметили, что по факту инцидента в настоящее время ведется проверка.

Местные СМИ уточнили, что после распыления баллончика школа была на некоторое время эвакуирована, так как дети «кашляли и задыхались».

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О пострадавших в результате инцидента информации нет.

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