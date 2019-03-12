Стрелок в еврейском музее Брюсселя получил пожизненное

Гражданин Франции алжирского происхождения Мехди Неммуш приговорен к пожизненному заключению за стрельбу в еврейском музее Брюсселя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, присяжные признали Неммуша виновным в убийстве «в террористическом контексте» четырех человек.

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Как отмечается, по решению коллегии судей обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что Мехди Неммуш был признан виновным в стрельбе в еврейском музее Брюсселя, в результате которой погибли четыре человека.