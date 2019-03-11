На юге Москвы нашли тело неизвестного мужчины

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в районе Бирюлево Восточное тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, мужчину обнаружили на территории гаражей недалеко от д. 1 по Загорьевскому проезду.

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«По словам охранника одного из расположенных по соседству учреждений, из-за отсутствия документов установить личность мужчины не представляется возможным», — рассказал источник.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

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