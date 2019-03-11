В Зеленограде мужчина с прутом атаковал прохожих

В управлении МВД по Москве проинформировали о том, что в Зеленограде мужчина напал на прохожих с прутом, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел 10 марта. Правоохранительным органам удалось задержать мужчину. Он был доставлен в отделение полиции, в настоящее время проводится проверка.

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Уточняется, что двое граждан обратились в медчреждени после произошедшего.

Ранее неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы.