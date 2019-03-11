Скандальный законопроект вопреки регламенту и мнению рыбопромышленников одобрен в кабмине

Комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера, главы аппарата правительства Константина Чуйченко одобрила законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Проект, разработанный Минсельхозом, предусматривает введение нового вида квот на вылов водных биологических ресурсов — квоты добычи крабов, предоставленные в инвестиционных целях, которые распределяются по результатам аукционов.

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МЭР в своем заключении указало, что по итогам оценки был сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования. Кроме того, министерство сделало вывод о наличии в документе положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физлиц, компаний и бюджетов всех уровней.

Минэкономразвития также отметило, что сокращение доли квот на вылов краба для отдельных организаций, занимающихся его выловом в настоящее время, может привести к существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Севера и Дальнего Востока.

Результаты процедуры общественного обсуждения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) текста документа, которое проходило с 4 по 22 февраля на regulation.gov.ru также отрицательные. Изъятие половины квот на вылов краба приведет к приостановке проектов в отрасли на 7 млрд руб.

Крайне негативно охарактеризовала резонансный законопроект и рабочая группа по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры Совета Федерации.

Участники публичных обсуждений указывали нв коррупционную составляющую предложенного законопроекта, на риски остановки инвестиций и удары по конкуренции, на необоснованное ограничение круга лиц, которых затрагивает предлагаемое регулирование.

Ранее крайне негативную позицию намерениям Росрыболовства провести этот законопроект зафиксировали в резолюции Всероссийского съезда работников рыбохозяйственного комплекса, а также ассоциации, отраслевые, союзы, объединения, экономисты, главы и законодательные органы приморских регионов России.

14 марта планируется, что подпись под законопроектом поставит премьер Дмитрий Медведев и документ направится в Госдуму.

16 апреля в Москве планируется проведение чрезвычайной Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.