Слушания по делу о теракте в метро в Петербурге перенесли

Московский окружной военный суд решил перенести дату рассмотрения уголовного дела по факту теракта в Петербургском метрополитене, передает РИА «Новости».

Отмечается, что слушания переносятся из-за отсутствия в суде обвиняемых. Их не успели перевезти в СИЗО.

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Планируется, что рассмотрение дела в суде состоится 2 апреля.

Ранее сообщалось, что устроившие теракт в петербургском метро планировали еще один взрыв.

Также суд в Москве принял решение о заочном помещении под стражу предполагаемого заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга.