Неизвестные устроили перестрелку под Волгоградом, есть жертвы

Из-за перестрелки во Фролово под Волгоградом один человек погиб, а трое были госпитализированы. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что 10 марта группа неизвестных зашла в магазин и открыла стрельбу из травматического оружия. По предварительным данным, перестрелка началась из-за возникшего конфликта между людьми.

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Также источник рассказал, что некоторых участников инцидента уже удалось задержать во Фролово, однако несколько человек успели скрыться на автомобиле.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.