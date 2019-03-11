Пакистанский беспилотник сбили над Индией
Пакистанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над Индией. Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что самолет сбили над северо-западным индийским штатом Раджастхан.
По данным издания, обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Однако в настоящее время информации о пострадавших не было.
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За последнее время это уже четвертый случай, когда пакистанский беспилотник сбивают на воздушной территории Индии.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром.