Пакистанский беспилотник сбили над Индией

Пакистанский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над Индией. Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что самолет сбили над северо-западным индийским штатом Раджастхан.

По данным издания, обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Однако в настоящее время информации о пострадавших не было.

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За последнее время это уже четвертый случай, когда пакистанский беспилотник сбивают на воздушной территории Индии.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром.