Полиция пришла с обысками на рынок «Садовод» и в ТЦ «Москва»

В СМИ появилась информация о том, что в столице на рынок «Садовод» и в ТЦ «Москва» с обысками пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С утра понедельника территорию ТЦ «Москва» на Тихорецком бульваре оцепили полиция и ОМОН», — рассказал источник.

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Также полиция обыскивала граждан, находящихся на территории торгового центра, добавил источник

Отмечается, что полицейские также посетили «Садовод». По последним данным, они приходили на рынок с профилактическим рейдом.

Ранее сообщалось, что в Москве проходят обыски у подозреваемых в мошенничестве полицейских.