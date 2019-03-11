В Венесуэле объявили выходной из-за отключения света

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Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник, 11 марта, передает ТАСС.

Об этом заявил вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, 11 марта будут отменены занятия на всех уровнях и работа на предприятиях и учреждениях.

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Он также добавил, что это связано с отключением электроэнергии в республике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «враги атаковали» систему электроснабжения республики с помощью высокотехнологичного оружия, которым располагает только правительство США.