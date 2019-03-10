В США трансгендер распылила слезоточивый газ в лицо семи людям

По крайней мере семь человек пострадали в Нью-Йорке от трансгендера, распылившей им в лицо слезоточивый газ, сообщает Fox News.

Томас Херд арестован по обвинению в нападении в районе Бронкс, когда угрожал женщине острым предметом. Жертва оказалась сотрудником полиции. Она скрутила нападавшего и доставила в отдел. Сейчас Херд является главным подозреваемым по ряду дел о нападении на людей.

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Следствие полагает, что серия преступлений совершена на почве ненависти. По заявлению властей, Херд облил мужчину слезоточивым газом на станции метро. После этого нападавший выбежал на улицу, облив еще пятерых людей. Вскоре после этого он, предположительно, напал на женщину, ожидавшую поезд. Еще одно нападение Херд, возможно, совершил, ударив незнакомца, а затем распылив газ в лицо ему и его девушке.

Ранее сообщалось, что США готовят кампанию по декриминализации ЛГБТ в мире.