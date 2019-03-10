Взрывы произошли на пожаре в Москве, обрушились стены здания
Железобетонные перекрытия и стены обрушились при взрывах газовых баллонов во время пожара на складе в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
Он рассказал, что к моменту прибытия пожарных происходило открытое горение из окон второго этажа. Через несколько минут в здании произошел хлопок, предположительно, из-за газовых баллонов.
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«Произошло обрушение железобетонных перекрытий и перегородок на площади тысяча квадратных метров», — сказал он.
На севере Москвы произошел крупный пожар в трехэтажном здании, где находится склад лакокрасочных изделий.