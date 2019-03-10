Эрдоган обвинил участников женского марша в неуважении к исламу

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обвинил вышедших на улицы 8 марта женщин в неуважении к исламу, сообщает Reuters.

Несколько тысяч женщин вышли на улицы Стамбула, чтобы отметить Международный женский день. Эрдоган показал видео протеста, на котором женщины скандировали лозунги на фоне мечети, где шла молитва.

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«Они своими слоганами осквернили призыв к молитве», — заявил Эрдоган.

Сообщается, что марш разогнала полиция, применив слезоточивый газ.

По данным Reuters, турецкая полиция регулярно разгоняет протесты в Стамбуле и остальной стране. В 2016 году Анкара ужесточила законодательство в сфере свободы собраний. Это произошло после попытки государственного переворота в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Эрдогана заподозрили в воссоздании Османской империи.