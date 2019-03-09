Мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов на Масленицу во Владимире

Во Владимире во время конкурса по поеданию блинов на Масленицу умер мужчина, сообщает Зебра-ТВ.

По данным источников телеканала в медучреждениях, ему стало плохо во время конкурса, и он упал на землю. Находившиеся люди не смогли ему помочь, и приехавшая на место инцидента «скорая» констатировала смерть мужчины.

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Подчеркивается, что в мэрии города эту информацию не подтвердили. Сведения о трагедии поступили от источников в полиции.

Ранее сообщалось, что школьник умер после ссоры из-за шоколадного десерта в США.