Аэропорт закрыли из-за непогоды в Петербурге

Петербургский аэропорт Пулково временно закрыли из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что вылет самолетов их аэропорта приостановили из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости в городе.

«9 марта с 11.00 до 13.00 мск в целях обеспечения безопасности полетов аэропорт Пулково закрыт для взлетно-посадочных операций в связи со сложными метеоусловиями», — уточняет источник.

Реклама

Из-за закрытия аэропорта часть прибывающих рейсов была вынуждена уйти на запасные аэродромы, а другая — отправлена в зону ожидания, добавил источник.

Ранее сообщалось, что почти 20 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы.