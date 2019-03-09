Владелец подмосковного кафе открыл стрельбу по посетителям

В Домодедовском районе владелец одного из кафе открыл стрельбу по посетителям, отмечавшим Международный женский день. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью.

Уточняется, что драка и стрельба произошли рано утром 9 марта.

Реклама

По предварительным данным, между посетителями и хозяином заведения произошел конфликт, после чего владелец кафе открыл стрельбу по людям.

В результате инцидента пострадали пять человек, из них ранения получили трое. Кроме того, двоих раненых госпитализировали, добавил источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта.

Ранее сообщалось, что после массовой драки со стрельбой в Москве задержаны 10 человек.