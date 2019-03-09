Старейшая жительница планеты попала в Книгу рекордов Гиннеса

Японка Кейн Танака, возраст которой составляет 116 лет, попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек на планете из ныне живущих. Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, Танака родилась 2 января 1903 года. Она живет на юго-западе Японии в городе Фукуока.

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В издании уточнили, что долгожительница обычно встает в шесть утра и занимается математикой. Также она любит играть в настольную игру «Отелло».

До этого старейшей жительницей планеты была Тийо Мияко, которая ушла из жизни в возрасте 117 лет.

Ранее сообщалось, что умерла старейшая жительница США.