Женщину зверски убили и сожгли в Челябинске

В Челябинске за мусорными баками обнаружили изувеченное тело женщины. Об этом сообщает сайт 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что труп нашел гуляющий с собакой местный житель. По его словам, женщину изнасиловали, убили, а потом сожгли.

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В местной полиции также подтвердили информацию об обнаружении тела за мусорными баками.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего и устанавливают личность погибшей.

Ранее сообщалось, что мужчина зверски убил жену и ребенка в Москве.