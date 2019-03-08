Генсек ООН заявил о подавлении прав женщин в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал на мероприятии в ООН в связи с Международным женским днем. Генсек ООН отметил, что прогресс, достигнутый в последние десятилетия в области прав женщин, недостаточный.

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«Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчин. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий», — сказал Гутерреш.

Он также привел данные Всемирного Банка, согласно которым всего «шесть экономик мира предоставляют мужчинам и женщинам равные права в тех областях, которые влияют на их (экономик) работу». Гутерреш добавил, что при сохранении текущих темпов неравенство мужчин и женщин будет ликвидировано через 170 лет.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил женщин с 8 марта.