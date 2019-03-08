В США горилла усыновила чужого детеныша

В зоопарке Флориды 30-летняя горилла усыновила детеныша другой гориллы, которая не проявляла достаточного интереса к своему ребенку. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, горилла по кличке Булера заинтересовалась пятимесячным детенышем сразу же после знакомства. Вскоре после знакомства Булера начала успокаивать его урчанием.

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Как отмечается, настоящая мать детеныша по кличке Кумбука уже потеряла двух детенышей. Представители зоопарка считают, что причиной на то могла стать ее глухота, из-за которой она вовремя не слышала их зов.

Работникам зоопарка пришлось по очереди следить за детенышем, пока не была найдена приемная мать.

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