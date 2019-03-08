Радикалы попытались помешать Маршу женской солидарности в Харькове

В Харькове в Международный женский день участники Марша солидарности столкнулись с радикалами. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что радикалы попытались помешать участникам Марша.

По словам организаторов шествия, участники вышли, чтобы заявить, что место женщин не только на кухне, но и «в публичном пространстве города».

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После окончания марша радикалы попытались догнать его участников, но их остановила местная полиция, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве между феминистками и радикалами произошла драка.