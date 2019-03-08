У московской пенсионерки украли $40 тысяч и килограмм золотых монет

В Москве у пенсионерки украли килограмм коллекционных золотых монет и $40 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

«Неизвестные, отжав пластиковое окно на первом этаже, проникли в дом, где украли $40 тыс. и коллекционные монеты из золота весом 1 килограмм», — заявили в ведомстве.

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В МВД также добавили, что материальный ущерб составил около 6 млн. руб. Похитители скрылись и пока не обнаружены.

В ведомстве подчеркнули, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Петербурге у молодого пенсионера угнали новенький Lexus за 7 млн рублей.