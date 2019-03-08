На омбудсмена Украины завели три уголовных дела
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило три уголовных дела против уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщает «Украинские новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, НАБУ возбудило уголовные дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Денисовой.
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Как отмечается, бюро проверяет возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ряда компаний.
Ранее сообщалось, что Денисова потеряла сознание во время речи президента Украины Петра Порошенко.