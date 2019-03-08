Стрелку в еврейском музее Брюсселя грозит пожизненное

Гражданин Франции алжирского происхождения Мехди Неммуш был признан виновным в стрельбе в еврейском музее Брюсселя, в результате которой погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, ему грозит пожизненное заключение. Приговор стрелку будет вынесен в понедельник, 11 марта.

Реклама

Как отмечается, суд предъявил ему обвинение в том, что в 2014 году он открыл огонь по людям в музее Брюсселя. В результате стрельбы погибла семейная пара из Израиля и двое сотрудников музея.

Перед судом также предстал его сообщник Насер Бендрер, которому грозит тюремное заключение сроком на 30 лет.

Ранее сообщалось, что британцу дали пожизненное за подготовку теракта в Лондоне.