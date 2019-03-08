Лукашевич призвал ОБСЕ повлиять на ситуацию вокруг УПЦ

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Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что руководство организации должно предпринять конкретные действия в ситуации с притеснениями УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, притеснения священников УПЦ на Украине требует особого внимания со стороны ОБСЕ.

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Он также добавил, что мандат СММ предусматривает поддержку соблюдения прав человека на Украине.

Лукашевич подчеркнул, что СММ необходимо подготовить доклад по ситуации с УПЦ на Украине.

Ранее сообщалось, что радикалы избили прихожан и захватили храм УПЦ на Украине.