Путин покатался на лошадях с женщинами-полицейскими
Президент России Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУМВД по Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин проехал по манежу на гнедой лошади вместе с сотрудницами конной полиции.
Как отмечается, президент России сел в седло и сделал несколько кругов по манежу.
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При этом Путин приехал в полк в преддверии 8 марта, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции.
В прошлом году сообщалось, что Путин поздравил женщин с 8 марта стихотворением.