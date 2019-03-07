Москвичей предупредили об опасной погоде 8 марта

В Гидрометцентре России проинформировали о повышении уровня погодной опасности в пятницу, 8 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, предупреждение связано с ветром и гололедом.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в заявлении.

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Согласно прогностической карте, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем ЦФО, за исключением Тульской, Владимирской и Тверской областей.

Ранее синоптики рассказали о пике потепления в Москве.