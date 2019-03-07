Захарова рассказала о депортации задержанных американцев из Новороссийска

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Новороссийске изначально были задержаны четыре гражданина США, передает РИА «Новости».

Она отметила, что двое уже депортированы.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержаны два гражданина США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Представитель церкви рассказал, что американцы были волонтерами и их задержали в местном молитвенном доме.