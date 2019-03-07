После заданного Порошенко вопроса о наркоторговле машину жителя Днепра подожгли
На Украине житель Днепра Яков Днепровский рассказал о том, что после его вопроса украинскому президенту Петру Порошенко о наркоторговле в городе его автомобиль подожгли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По мнению Днепровского, к поджогу причастна охрана президента, которая вела себя агрессивно во время приезда главы государства в город.
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«Ребят, это горит моя машина после встречи с Петей Порошенко», — сказал Днепровский.
Ранее Порошенко потрепал девушку за ухо и попросил не бояться.