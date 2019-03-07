В Красноярске попытались поджечь здание администрации
В Красноярске полиция задержала двух подозреваемых в попытке поджога здания городской администрации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.
Ранее в сети появилось видео, как молодой человек поджигает и кидает в стену администрации города горящие предметы, напоминающие коктейль Молотова, а затем убегает.
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«Пожара не было. Здание не пострадало», — сказали в полиции.
В краевом главке МВД сообщили о задержании и аресте двух молодых людей, подозреваемых в попытке умышленного уничтожения или повреждения имущества и хулиганстве.
В отношении одного из подозреваемых назначена судебно-психиатрическая экспертиза.