В посольстве США отреагировали на задержание двух американцев в Новороссийске

Пресс-секретарь американской дипмиссии в России Андреа Калан отреагировала на данные о задержании двух граждан США в Новороссийске, передает РИА «Новости».

По ее словам, в американском посольстве подтверждают эту информацию.

«Оказание содействия американским гражданам за границей — наш главный приоритет», — сказала Калан.

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Она добавила, что из-за конфиденциальности ведомство воздержится от предоставления другой информации.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержаны два гражданина США, которые являются членами мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.