На вакансию палача на Шри-Ланке откликнулись 102 человека

На вакантную должность палача на Шри-Ланке подали заявления 102 соискателя, передает Reuters.

Согласно имеющейся информации, среди откликнувшихся на вакансию есть 102 человека. Необходимость в найме дополнительных сотрудников возникла после того, как в стране решили возобновить смертную казнь через повешение за торговлю наркотиками.

Ранее сообщалось, что палачами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, обладающие «превосходным нравственным характером», «хорошим интеллектом и духовной силой».