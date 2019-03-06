Из-за секс-скандала в киевском университете Шевченко уволили преподавателя

В киевском университете имени Тараса Шевченко уволили преподавателя из-за жалобы студенток о домогательствах, сообщает Униан.

Студентки обвинили в сексуальных домогательствах доцента Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Петра Романенко.

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В коллективной жалобе учащихся говорится, что в течение месяца практики преподаватель ботаники неоднократно приставал к студенткам, «касался их без разрешения и открыто заявлял о своем сексуальном интересе».

По результатам работы комиссии был выявлен ряд нарушений, допущенных при проведении учебной практики. Кроме того, «отдельные действия и высказывания доцента Романенко признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников».